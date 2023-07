Massimo Mauro colto da infarto | operato d’urgenza sta bene

(Di giovedì 20 luglio 2023) (Adnkronos) – Momenti di apprensione per l’ex calciatore di Napoli e Juventus,, colpito da une sottoposto a un interventoa Catanzaro, dove gli è stata praticata un’angioplastica., 61 anni, ha accusato un malore mentre giocava a padel ed è stato soccorso da un medico e poi trasportato in ospedale.ora staed è tenuto costantemente sotto controllo dai medici, come ha riferito lui stesso alla ‘Fondazione Vialli eper la Ricerca e lo Sport’, di cui è presidente.

Follia al Tour de France <...

L'ex dirigente sportivo e calciatore, 61 anni, è stato colpito in mattinata da un malore in Calabria, dove si trova in vacanza. L'episodio, come fa sapere all'ANSA la Fondazione Vialli eper la Ricerca e lo Sport ...... a iniziare da Eric Nicchi (il "Chico"), Giuseppe Nuti (il "Turco") eRampini, il cui ... Legato alla memoria dei due imprenditori eugubini e consegnato dai due presidentiAngeli (Rotary) e ..., infarto mentre gioca a padel: operato d'urgenza Portanova alla Reggiana, tifosi in rivolta: 'Non lo vogliamo'. Le accuse di stupro e il precedente a Bari

Massimo Mauro, infarto mentre giocava a padel. Operato d’urgenza: «In ospedale sono stati bravissimi» Corriere della Sera

CATANZARO. - Nel quartiere Lido di Catanzaro, una partita di padel si è trasformata in un dramma quando Massimo Mauro, noto ex calciatore del Catanzaro e ora giornalista e commentatore sportivo, ha ri ...Attimi di paura per Massimo Mauro, ex giocatore di Juventus e Napoli tra le altre ed opinionista TV: Mauro è stato colpito da infarto mentre giocava a padel al lido di Catanzaro.