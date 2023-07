Manchester United | scelto il nuovo capitano | è Bruno Fernandes

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ildelsarà. Ad ufficializzarlo è stato proprio il club, dopo che qualche giorno fa Harry Maguire aveva scritto un post sui social in cui annunciava la decisione del tecnico Ten Hag di togliergli la fascia. “Il centrocampista portoghese ha già indossato la fascia delloin numerose occasioni: Erik ten Hag ha confermato che ora guiderà la squadra a titolo definitivo.ha segnato 64 gol e ha realizzato 54 assist in 185 presenze con la maglia del nostro club, da quando è arrivato nel 2020” si legge nella nota dei Red Devils. SportFace.

L'Atalanta sta sparando altissimo per Rasmus Hojlund e la cessione al Manchester United non si sta concretizzando. La richiesta è salita a 90 milioni e per questo non siamo ancora neanche vicino all'accordo fra le parti. Adesso è ufficiale, André Onana è stato ceduto dall'Inter ed è nuovo portiere del Manchester United. Proprio i Red Devils hanno comunicato sui loro social ufficiale l'arrivo a titolo definitivo dell'estremo difensore camerunese: per lui contratto fino al 2028 con opzione per un ...

Andrè Onana è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United. E' stato il club inglese ad annunciare l'arrivo del portiere a Old Trafford.