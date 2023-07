Manchester United | Onana | «Essere qui è un onore»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 20 luglio 2023) Le prime parole di Andréda nuovo portiere del: «Ho lavorato duramente per tutta la vita per arrivare a questo momento» Andrèha parlato ai canali ufficiali delpresentandosi ai suoi nuovi tifosi. Di seguito le sue parole. «Unirmi alè unincredibile e ho lavorato duramente per tutta la vita per arrivare a questo momento, superando molti ostacoli lungo la strada. Uscire all’Old Trafford per difendere la nostra porta e contribuire alla squadra sarà un’altra fantastica esperienza. Questo è l’inizio di un nuovo viaggio per me, con nuovi compagni di squadra e nuove ambizioni per cui lottare. Ilha una lunga ...