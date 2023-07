Maltempo | piove grandine come palline da tennis

Le immagini, girate in Veneto, mostrano la violenza delche ha colpito la regione. La fitta e assordante grandinata, con chicchi di dimensione eccezionali, ha causato ingenti ...... ha fatto sapere Zaia sottolineando che 'l'ondata di, dopo aver interessato le nostre ... Sono 50 gli interventi svolti nel padovano, soprattutto nei comuni di Cittadella, Sant'Angelo di, ...Sono 50 gli interventi svolti nel padovano, soprattutto nei comuni di Cittadella, Sant'Angelo di, Vigonza, Campodarsego, Cadoneghe. In provincia di Vicenza sono 35 gli interventi, ...

Grandine in Veneto, maltempo e chicchi grandi come palline: 110 feriti e danni a auto, case e coltivazioni Corriere

"La grandine caduta è stata assolutamente fuori dal comune, con chicchi di ghiaccio che hanno raggiunto in alcuni casi diametri superiori ai 10 cm". Così ...Maltempo in Veneto: gravissimi danni per la grandine caduta nella serata di ieri in varie zone della regione. «Sale a 110 il numero delle persone ferite con traumi determinati dalla grandine, da cadu ...