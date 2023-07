Maltempo | morti e danni per i temporali | l' Emilia Romagna di nuovo in ginocchio

Una vittima delanche in provincia di Ravenna . Tra Solarolo e Castel Bolognese è stata individuata una macchina sommersa dall'acqua con un corpo all'interno. Un'altra vittima si registra a ...(Daniela Fassini), tempeste e grandine nel Nord Est L'hanno chiamata "Vaia 2.0". "Non è ... "Non abbiamo avuto, per fortuna, nemmenoe feriti. Però è indubbio che l'evento debba essere ...vedi anche Clima, 2022 nero per l'Italia: 310 eventi estremi e 29FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronacasulle montagne del Veneto, tromba d'aria devasta Cadore. ...

Maltempo in Colombia, diversi morti - TVS tvsvizzera.it tvsvizzera.it

MeteoWeb Il rinvenimento di 5 vittime causate dalla frana che ha bloccato la strada tra Bogotà e il Sud/Ovest della Colombia, ha fatto salire il bilancio dei morti a 20. “Attualmente contiamo 20 morti ...Sale a 37 vittime e 9 dispersi il bilancio del maltempo in Corea del Sud, dove le forti piogge hanno causato alluvioni e frane. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Yonhap" citando i dati diffusi dal ...