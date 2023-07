(Di giovedì 20 luglio 2023) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Il dl, con misure urgenti per il maltempo in Romagna, è stato rinviato inper la verifica della copertura di un punto del testo, modificato da un emendamento, e sul quale ci sono state rilievi della Ragioneria dello Stato. Il rinvio è stato votato dall'di Montecitorio con il Pd contrario. "Non vorrei che il testo venga cambiato per modificarne natura e contenuto", ha detto inil dem Stefano Vaccari. L'esame inrà lunedì.

... oltre all'evidente problema igienico - sanitario: insomma, oltre al pregiudizio causato dalle, che già ha messo in forte difficoltà tutti i Comuni interessati, con questo emendamento ...È il tragico bilancio, purtroppo provvisorio, dell'ennesima ondata di, e delle conseguentiin un maggio che sembra il peggior novembre. Durerà ancora per giorni, mettendo in ...... per scongiurare le. Paradossalmente dovremmo tornare alle città di 100 anni fa. I ... (Daniela Fassini), tempeste e grandine nel Nord Est L'hanno chiamata "Vaia 2.0". "Non è così. ...

**Maltempo: dl alluvioni torna in commissione, aula riprende lunedì** La Nuova Ferrara

Riaprire le scuole a settembre per assicurare un normale inizio dell'anno nelle zone colpite dall'alluvione. È la richiesta che sale con forza ...L'insegna delle Poste Italiane ed un'auto aziendale sono state danneggiate dalla grandine a Stra. Colpiti anche edifici ed altri veicoli in sosta. Le previsioni meteorologiche vengono aggiornate costa ...