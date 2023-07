Malori e crisi di panico sul volo Ryanair Malaga - Milano | ' Aria condizionata rotta e 12 ore di ritardo' Il racconto su TikTok

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ildi Marco 'All'inizio sembrava tutto a posto e ilsembrava in orario, poi hanno iniziato a comunicare i ritardi, prima alle 11, poi alle 12 - racconta a Leggo Marco, ancora sconvolto ...

Quando la vacanza diventa un incubo: 180 passeggeri bloccati a Zante, ritardi da Roma a Milano Volo Milano - Dubai in ritardo di 19 ore, papà e figlia ricevono risarcimento di 1200 euroe ...A scattare la fotografia è Legambiente che ha analizzato gli impatti che laclimatica ha ...anche dall'aumento delle richieste di intervento al personale sanitario dovute al numero dida ..."C'è il bisogno disperato e urgente di un'azione regionale e globale per affrontare efficacemente laclimatica, che rappresenta una minaccia per l'esistenza dell'umanità", ha detto Kluge, che ...

Malori e crisi di panico sul volo Ryanair: «Aria condizionata rotta, chiusi in aereo con 42 gradi». Il raccont leggo.it

Diverse ore di ritardo, disagi e soprattutto malori. È stato un viaggio da incubo quello di chi ieri, mercoledì 19 luglio, doveva partire da Malaga e atterrare a Milano ...Un dramma doppio. Due vite spezzate. Quella di Alessandra e quella di sua figlia, che sarebbe nata presto. La donna, una 34enne di Avigliano (Potenza) era incinta al sesto mese. Ha avuto ...