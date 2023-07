Malore per Brigitte Bardot | soccorsa in casa | ecco come sta adesso

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 20 luglio 2023) Paura per. L’attrice quasi 90enne è stata colta danella suadi Saint Tropez. E’ accaduto nella mattinata di mercoledì 19 luglio. A riportare la notizia, poi confermata al “Var Matin” da Bernard d’Ormale, marito della, è stato il quotidiano francese “Le Figaro”. L’attrice si è sentita male per colpa del caldo. Stando a quanto riferito alla stampa dal consorte, erano le 9 del mattino quandoha avuto “difficoltà a respirare ma non ha perso conoscenza”. “È stato un momento di insufficienza respiratoria – ha svelato – I soccorritori sono intervenuti e le hanno portato un respiratore per l’ossigeno e si sono fermati per un po’ per tenerla sotto controllo”. “tutte le persone di una ...