Malore per Brigitte Bardot | soccorsa con un respiratore

L'attrice Brigitte Bardot, 88 anni, è stata colta da una causa delle alte temperature nella sua casa di Saint Tropez. I servizi di emergenza sono intervenuti prontamenteassisterla. La notizia è stata riportata dai media francesi ed è stata ...Felice Rota ex direttore del Pronto Soccorso dell'ospedale 'San Giuseppe', mancato improvvisamenteun. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Attualità In Primo ...... lo scorso 10 luglio, hanno utilizzato un'ambulanza del 118 come taxifarsi riportare sulla Riviera simulando un. Il video, diffuso su TikTok, ha suscitato lo sdegno di tutti e che, ai ...

Brigitte Bardot, malore in casa per il caldo TGCOM

È stato colto da un malore fatale mentre nuotava davanti allo stabilimento Eugenio. Il massaggio cardiaco e le manovre rianimatorie sono andate avanti per mezz’ora ma non ...Si erano presentati in veste di corrieri per verificare quanto denunciato da una nota piattaforma online, quando un 33enne ha accusato un malore per overdose di stupefacenti ...