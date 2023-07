Malore killer al cantiere Amazon | muore operaio campano

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ennesima tragedia sul lavoro nella giornata di ieri: unè morto, stroncato da un, nelper la realizzazione dell’hub logisticoin Vallesina, in provincia di Ancona. Si trattava di un addetto ad una gru.nelLa tragedia si è consumata poco dopo le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... Olindo muore nel panificio davanti agli occhi della moglie CaldoIl 62enne di origine ... Ilpotrebbe essere stato causato dal caldo che in questi giorni ha raggiunto livelli esagerati con ...Il caldonon gli ha lasciato scampo. Temperature altissime che sempre di più flagellano l'... Chi era presente si è subito accorto deldel collega e i soccorsi sono stati allertati ...Caldoa Lodi: lavora sotto il sole, ha une muore a 44 anni. Tutto è avvenuto mercoledì. È passato mezzogiorno da non molto quando l'uomo, milanese, non fa a tempo a dire di stare male. Sta ...

Monsano, caldo killer, operaio stroncato da un malore nel cantiere di Amazon alla Coppetella corriereadriatico.it

JESI - Ciro Adinolfi era un operaio specializzato, un gruista per la precisione, e lavorava per conto di un’azienda esterna che collabora alla realizzazione dell’hub Amazon ...JESI – Caldo killer, temperature da bollino nero e una vittima. È successo questa mattina alle 7,15 al cantiere Amazon di via Coppetella. La vittima è un operaio specializzato di 75 anni, campano, che ...