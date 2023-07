Males dall’Inter allo Young Boys | le cifre! Spunta percentuale ? CdS

Leggi su inter-news

L'Inter ha ceduto ieria titolo definitivo. Il centravanti svizzero, del 2001, lascia il club nerazzurro per la Svizzera I DETTAGLI ? Darianpassaper due milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita. Il ragazzo del 2001, dopo i prestiti al Basilea, lascia definitivamente Milano per approdare in Svizzera in un'altra big della Super League. La dirigenza dunque snellisce la rosa e incassa qualche soldone utile per far respirare le casse e finanziare il mercato in entrata.