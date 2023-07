Maldini | ritorno nel calcio Dove va | clamoroso schiaffo a Cardinale

Leggi su liberoquotidiano

Il futuro di Paolo Maldini: a distanza di un paio di mesi dalla sua cacciata dal Milan a opera del patron americano Gerry Cardinale, l'ex bandiera e responsabile dell'area sportiva rossonero secondo il Giornale sarebbe tra i papabili per sostituire il compianto e indimenticato Gianluca Vialli nel ruolo di team manager della Nazionale italiana. L'altro candidato è Gigi Buffon, altra gloria azzurra vicinissimo al passo d'addio, dopo aver rifiutato a 46 anni una offerta milionaria dall'Arabia. Il condizionale, con Maldini, è d'obbligo. Carattere forte, orgoglioso, idee chiare e tanta voglia di prendersi responsabilità. In via Aldo Rossi ha sbattuto i piedi per avere pieni poteri e non ha mai accettato il ruolo di figurina (declinò l'invito a tornare al Milan con Yonghong Li proprio per questo motivo).