MADAME – IL CONCERTO

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il 17 Luglio 2023 la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma ha ospitato uno degli eventi più interessanti ed artisticamente affascinanti di questa estate: ildi. Francesca Calearo, in arte, in una calda serata d’estate si è infatti presa i 5 mila spettatori presenti (sold out) e li ha portati con se e dentro di se tra musica, parole, luci e suoni in un viaggio emozionale durato poco più di un’ora. a Roma– Uno stile tutto nuovo Il pubblico, per lo più ventenni, si è fatto completamente coinvolgere dalle “nuove” sonorità di questa giovanissima cantante che ha saputo ammaliare, emozionare e coinvolgere l’intera platea con le sue canzoni che guardano agli anni ’60 con un “vestito tutto nuovo” (come diceva Fossati). La straordinaria bravura di questa artista sta proprio ...

Non ci sono gabbie quando sul palco sale. Il suo è un'oasi di libertà. È il mondo come dovrebbe essere, dove ognuno è libero di pensare ciò in cui crede, di amare chi davvero ama, di emozionarsi anche quando le canzoni sono ...... Ma non è tutto, considerando che è stata la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d'esordio e per la miglior canzone Voce , che si è guadagnata altri riconoscimenti ...

Il concerto di Madame nel Parco Ducale - foto La Repubblica

MELPIGNANO - Giovedì 20 luglio con l’inedito concerto d’apertura della diciottesima edizione del Locomotive Jazz Festival con il batterista Stewart Copeland e numerosi ospiti prende il via ufficialmen ...Un'ora e mezzo sul suggestivo palco costruito nel Parco Ducale della città emiliana per questa giovane artista che libera, nei suoi testi, tutta la polvere che siamo usi nascondere sotto i tappeti del ...