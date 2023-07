Ma il film Barbie è adatto a bambine e bambini?

(Di giovedì 20 luglio 2023) Oggi 20 luglio è finalmente disponibile nelle sale italiane l’attesissimodi Greta Gerwig, già regista di Piccole Donne (2019) e Lady Bird (2017), con protagonisti Margot Robbie nei panni della famosa bambola Mattel e Ryan Gosling in quelli di Ken. La strategia marketing diè stata oltremodo vincente: da mesi, ormai, non si parla d’altro, con un press tour che presto si è trasformato nella più grande campagna di marketing mai vista prima, per la promozione di un. Ovviamente, non erano solo gli adulti ad aspettare trepidamente l’uscita del, ma anche tutte lee iche adorano le celebri bambole firmate Mattel. Tuttavia, ci si chiede,è davveroa un pubblico di ...

...con Total, alla regista è stato chiesto se la sua interpretazione dei racconti fantasy di C. S. Lewis sarebbe stata 'meravigliosa' quanto la sua interpretazione delle bamboledella ...La colonna sonora della vita di Margot Robbie coincide, in parte, con quella di, ildiretto da Greta Gerwig in cui l'attrice interpreta l'iconica bambola, e in parte con gli anni Novanta. Da un lato, Robbie ha chiesto alla regista di inserire nella pellicola la hit ...Nonostante altissime aspettative dovuta a una campagna marketing senza precedenti,è riuscito a stupire nel giorno di debutto nei cinema italiani. Ildi Greta Gerwig ha incassato ben 2,1 milioni di euro diventando il miglior esordio cinematografico nelle sale italiane di ...Esce nelle sale italiane il film diretto da Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling, uno dei titoli più attesi dell'anno ...Era previsto un esordio importante per Barbie, il nuovo film di Greta Gerwig sulla celebre bambola Mattel, ma non così importante!