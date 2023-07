Leggi su iodonna

(Di giovedì 20 luglio 2023) Di qui la commedia ultra pop, rosa shocking e patinata diretta da Greta Gerwig sulla bambola Mattel, dall’altra il cupo dramma biografico di 3 ore scritto e diretto da Christopher Nolan sul fisico J. Robertche ha sviluppato le prime armi nucleari. I due eventitografici del momento,attesi successi hollywoodiani e opera di registi cult, nonapparire più agli antipodi. Eppure – e anzi proprio per questo – la loro premiere simultanea in America ha dato vita a una chimera, mostro a due teste che è ormai una vera celebrità: si chiama Barbenheimer, un nome che è crasi dei due per unche sarebbe esaltante vedere davvero al. Daisuall’invito degli attori a ...