Lunigiana | incidente stradale | 14enne in bici investito da auto a Licciana Nardi Gravissimo

Grave incidente in Lunigiana: 14enne investito da un'auto Eco Della Lunigiana

Un ragazzo di 14 anni, nella tarda serata di ieri, 19 luglio 2023, è stato investito da un’auto mentre era in bicicletta sulla Via Provinciale di Licciana Nardi, in località Monti (Massa ...Incidente mortale a San Casciano Val di Pesa, Firenze: morto un uomo di 48 anni dopo lo scontro con un autocarro. Altro incidente in bici in Lunigiana: ferito un 14enne ...