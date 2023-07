“L’ultima volta che siamo stati bambini” apre il Giffoni Film Festival”

(Di giovedì 20 luglio 2023) PIVIO & ALDO DE SCALZI firmano la colonna sonora originale delche” diretto da Claudio Bisio e distribuito da Medusa. Quando uscirà nelle sale “che? L’attesissimo lavoro cinematografico che segna l’esordio alla regia di Bisio, in sala dal 12 ottobre, sarà infatti, presentato giovedì 20 luglio in anteprima a #53, dove aprirà ilcinematografico dedicato ae ragazzi, e il 9 settembre aldella Comunicazione di Camogli. L’incontro con Bisio “Nel nostro percorso artistico avevamo già incrociato ...

...internazionale per migliorare la comprensione dell'era ... aperto dal Presidente Sergio Mattarella (ed è la primache il ...di chiusura con il passaggio di testimone all'India per'edizione ......- 4 6 - 2 Prosegue il cammino al Palermo Ladies Open dell '...col suo gioco da fondo ad avere la meglio per la sestasu ...ad avere la meglio per la sestasu sette precedenti contro'...Previsto anche un chip digenerazione Qualcomm Snapdragon ...Google - motivo per cui è lecito assumere che anche questa...'android più piccolo e potente Samsung Galaxy S23 , compralo al ...