Lukaku | tentativo disperato | l' Inter lo umilia Per il bomber si mette male

(Di giovedì 20 luglio 2023) Sembrava destinato al ritorno all', che aveva trovato la quadra col Chelsea settimana scorsa dopo settimane di lunghe trattative. Ma dae dal suo agente, Sebastien Ledure, è arrivato solo silenzio, in attesa di una risposta della Juventus. Motivo per cui il club di Zhang lo ha scaricato e Big Rom è ora solo a Londra, mentre si allena nel centro dei Blues con gli esuberi Ziyech e Aubameyang, in attesa di una chiamata dalla Vecchia Signora. Intanto, è stato segnalato nelle ultime ore, l'attaccante avrebbe tentato di ricucire con l', prima dell'ultimo "no" arrivato direttamente da Steven Zhang. Il belga ha provato a tornare sui propri passi, a spiegare le proprie ragioni, a riconfermare fedeltà ai nerazzurri. Oramai tradita. Allegri vuolealla Juve, ma il club pensa alle uscite ...

Inutile il suodi riaprire il discorso: i nerazzurri non ne vogliono sapere. I bianconeri, al momento, non accelerano, anche perché un eventuale arrivo diè legato alla partenza di ...Lotito ha assicurato di fare un nuovodi accordo con il direttore sportivo del Sassuolo, ...Madrid non ha raggiunto un accordo con i nerazzurri mentre la Juventus si concentra sul caso...Sempre i vice campioni d'Europa sono alla ricerca di un attaccante per sostituire(definitiva la rottura per il suo tradimento con la Juve) e anche Dzeko: ecco ildi sorpasso alla ...

Lukaku, tentativo di ricucire con l’Inter: no secco di Zhang. E ora gli rimane solo l’Arabia fcinter1908

Ecco quanto costa Romelu Lukaku al Chelsea dopo il rifiuto dell’Inter settimana scorsa. Le cifre dei blues Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, al Chelsea l’ex centravanti dell’Inter… Leggi ..."La certezza della “parola” di Lukaku aveva indotto l’Inter a non prolungare con Dzeko. Evento che non si sarebbe concretizzato se il belga avesse comunicato per tempo le sue intenzioni. Riflessione ...