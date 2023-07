Lukaku non è una priorità per la Juventus | nel club lo vuole solo Allegri Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 20 luglio 2023)rischia di ritrovarsi con una sola possibilità di scelta: l’Arabia Saudita. L’attaccante belga, scrive ladello Sport, non è unaper la. In bianconero loMassimiliano. L’ingaggio dipesa e allasi stanno facendo due conti. “Così anche allasi stanno facendo i loro conti. È vero cheè una precisa (e pressante…) richiesta di Massimiliano, che si è mosso da tempo in prima persona per fare arrivare alle orecchie di Romelu le sirene bianconere, ma le prime reazioni della piazza alla notizia di un suo possibile sbarco a Torino non sono state di certo entusiaste. Il grosso dei tifosi non lo ...