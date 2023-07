Lukaku | dubbi Juventus e va dall’Inter con la coda tra le gambe | in trappola

(Di giovedì 20 luglio 2023)dopo il tradimento all’Inter, è stato costretto a presentarsi al ritiro del Chelsea anche se non è partito in ritiro con la squadra. Intanto è stato messo in stand-by anche dallache prende tempo, e intanto lui prova a ricucire i rapporti con i nerazzurri. IN– Romelucomincia a raccogliere quel che ha seminato (inutilmente) nell’ultimo periodo. Dopo i dialoghi con Milan e soprattutto, dove ha deciso di fatto di tradire l’Inter, ora si trova in una posizione scomoda al 20 luglio, senza una squadra e convocato da un club che non lo vuole più (non a caso non è partito in tournée con il resto del gruppo). Adesso anche i bianconeri prendono tempo e nutrono dei, se non altro aspettano anche un’eventuale cessione di Dusan Vlahovic per provare ...

...quanto discredito sono riuscito a gettare su quella società di infami Chi può ancora nutrire... La partita stava andando come volevo, ero riuscito finalmente a far pareggiare. Dentro di me ...Ecco le sue dichiarazioni Gian Luca Rossi ha parlato a Telelombardia della situazione di mercato legata a Romelu. Ecco le sue dichiarazioni. LE PAROLE - "Ho sentito persone che lavorano in ...Sulle sue qualità però non ci sonoe sembra che anche Allegri abbia questa consapevolezza, a ... Se dovesse partire potrebbe arrivare Romeludal Chelsea [VIDEO] . Piace anche Jonathan David ...

Lukaku a Londra con mille dubbi: traditore per i nerazzurri, caro per ... Diretta

Il Chelsea lo ha messo tra gli esuberi, l'Inter non ne vuole più sapere di lui, la Juve fa le sue operazioni, prende tempo e soprattutto chiede tempo: insomma, Lukaku in questo momento non sa dove e c ...Le ultime parole su Romelu Lukaku fanno chiaramente capire che il bomber belga non andrà alla Juventus (per ora).