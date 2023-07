L' Ucraina ha usato le bombe a grappolo Cosa può fare ora Putin

L'ha compiuto il passo verso lo scontro totale: che munizioni haKissinger, scrive l'agenzia cinese Xinhua sottolineando la presenza del capo della diplomazia Wang Yi all'incontro, ha ...Zakharova ha aggiunto che l'Occidente hail vertice Ue - Celac "non per discutere vie d'uscita dalla crisi, ma per imporre un punto di vista occidentale e costringere l'America Latina a ...... cognac e shashlyk , grossi spiedini di carne, e si rifugia nel vecchio edificiocome base ... Dopo i primi giorni di assalti corazzati, questa è la nuova normalità della controffensivasul ...

Rogo Corano, l'Iraq espelle ambasciatore svedese. Ucraina, Kiev ha iniziato ad usare bombe a ... Il Sole 24 ORE

Sono ricominciati dopo la decisione del governo russo di ritirarsi dall'accordo sul grano e di imporre un blocco navale: le conseguenze si stanno già vedendo ...Il punto militare 516 | Le mine russe, le nuove rotte e Odessa ancora colpita. Manovre dell’esercito bielorusso con i miliziani a cinque chilometri dalla frontiera ...