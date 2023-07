Lotta alla mafia | Zaki | Pnrr | due giorni difficili per gli anti-Meloni

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 20 luglio 2023) Le accuse contro il governo di non volere essere presentefiaccolata di via D'Amelio, di non fare abbastanza nei rapporti con l'Egitto e di non riuscire a prendere i fondi dall'Europa sono state tutte messe a tacere: le ultime 48 ore sono state di puro rosicamento per la sinistra