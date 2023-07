L’ora del “tutto ciò che ti rende felice” di questa mamma è diventata virale Ecco come funziona

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 20 luglio 2023) Jessie Meeks, unae creator attiva sui social, ha condiviso un video su TikTok conquistando migliaia di likes e visualizzazioni in cui inquadrava i figli durantedel ‘ciò che ti’. L’influencer e il marito, Tyler (di cui non conosciamo il cognome), durante le vacanze estive hanno sviluppato un’idea molto innovativa: la donna e il compagno hanno deciso di ritagliarsi del tempo per rilassarsi, lasciando i bambini liberi di svolgere delle attività ricreative. @jessi.meeks The only rule-no tv #momlife #momofthree #parentinghumor #parenting #minivlog #toddlerplay #sensoryplay #toddleractivities ? original sound - jessi “delciò che ti– ha spiegato Jessie Meeks nella didascalia del ...