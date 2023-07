Longhi | «Lukaku | la certezza della sua ‘parola’ aveva indotto l’Inter…»

(Di giovedì 20 luglio 2023) Così Brunoriguardo a cosa sarebbe successo tra l’attaccante belga Romelue l’Inter. Le sue parole.? Queste le parole di Brunosu Twitter. “La“parola” dil’Inter a non prolungare con Dzeko. Evento che non si sarebbe concretizzato se il belga avesse comunicato per tempo le sue intenzioni. Riflessione banale ma che ha accentuato l’incazzatura di Ausilio“. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Ma funziona E perchè è tanto importante in queste ore nelle trattative di grandi società, come quelle fra fra Inter e Cuadrado, la Juventus e, il Psg e Vlahovic di LorenzoN ecessaria ...Ma funziona E perchè è tanto importante in queste ore nelle trattative di grandi società, come quelle fra fra Inter e Cuadrado, la Juventus e, il Psg e Vlahovic di LorenzoN ecessaria ...

La rivelazione di Longhi: "La certezza della "parola" di Lukaku ha ... L'Interista

Longhi valuta come cambierà l’attacco dell’Inter, dopo l’addio burrascoso di Lukaku. Il giornalista, nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, torna su Dybala.Longhi valuta come cambierà l’attacco dell’Inter, dopo l’addio burrascoso di Lukaku. Il giornalista, nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, torna su Dybala. I CANDIDATI PER L’ATTACCO – Bruno ...