Lombardia - Il manifesto per la mobilità sostenibile | sì ai biocarburanti | no al solo elettrico

(Di giovedì 20 luglio 2023) La Regionee il Cluster Lombardo dellahanno presentato un "per unasotto il profilo ambientale, economico e sociale, da perseguire con una giusta e razionale transizione nell'ottica della neutralità tecnologica". In particolare, il, aggiornato rispetto a una prima stesura risalente a marzo 2022, è finalizzato a salvaguardare la competitività della filiera regionale (oltre 1.000 aziende, 50 mila occupati e 20 miliardi di fatturato) e a delineare "un'azione efficace verso una maggiore sostenibilità del sistema". A tal fine si basa su uno studio sui carburanti rinnovabili e sulle loro potenzialità in rapporto ad altre fonti energetiche come il biometano, gli efuel o l'idrogeno. Lo studio. Le diverse fonti sono state confrontate ...