Lo sport dal mare alla montagna | un’estate senza infortuni

Leggi su panorama

(Di giovedì 20 luglio 2023) Con l’arrivo della bella stagione torna anche il desiderio di praticare attività fisica, soprattutto all'aria aperta: jogging nei parchi, trekking in, lunghe nuotate aldimenticare il largo ventaglio dida spiaggia. Attività sicuramente positive, sia per il fisico che per la mente, ma dopo un inverno inoperoso, il ritorno allopuò facilmente tradursi in strappi e stiramenti, a causa di muscoli poco allenati e di arti impreparati agli sforzi. «Un fisico poco allenato – spiega il Prof. Paolo Collivadino, specialista in ortopedia e traumatologia, chirurgia protesica, chirurgia artroscopica e ortopedia rigenerativa, presso Clinic Boutique, primo centro medico specializzato in medicina estetica rigenerativa di recente apertura a Milano – può incorrere facilmente in ...