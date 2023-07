Lo smartphone non è un calmante e non va usato a tavole | ecco le 10 regole utili per le famiglie

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 20 luglio 2023) L'zzo dei dispositivi digitali durante l'infanzia è una questione complessa che richiede una gestione equilibrata e responsabile. Mentre il divieto totale potrebbe non essere la soluzione ideale, è fondamentale limitare l'accesso e adottare pratiche consapevoli. Il "Decalogo per la salute digitale di bambini e ragazzi", realizzato dagli esperti dell'Ospedale Bambino Gesù in collaborazione con Almaviva, offre preziosi consigli per affrontare questa sfida in modo efficace. L'articolo .