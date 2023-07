Lo scoop su Ustica e il mestiere della verità

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 20 luglio 2023) L’aggettivo “esemplare” richiede un’enorme responsabilità nel scriverlo. Andrea Purgatori è stato un giornalista esemplare perché è l’esempio di un giornalismo in disuso in questo Paese. Nella schiera degli accomodanti che amplificano le tesi del potere Purgatori ha rispettato la massima di Mark Twain: non temere ciò che non conosciamo ma temere ciò che crediamo vero e invece non lo è. Nell’Italia del “cedimento strutturale” del DC9 suil 21 aprile 1984 sul CorriereSera Purgatori scriveva senza remore delle tracce di tritolo sui resti del velivolo. Non era una notizia facile perché squassava laconfezionata che avrebbe facilmente chiuso il caso e evitato imbarazzi. Ma il giornalista Purgatori non si è accontentato dello. Lasul’ha inseguita, ...