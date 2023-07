LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Tocci terzo e Marsaglia quarto dopo la prima rotazione! Pellacani e Bertocchi con pass olimpico in finale

(Di giovedì 20 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.34: Bene Wesemann che entra molto bene in acqua. Punteggio di 79.90, totale di 205.55 11.33: Qualche spruzzo di troppo, l,eggermente abbondante Diego Lopez che ottiene 71.40, totale di 215.40 11.32: Scarsoin ingresso in acqua. Errore pesantissimo. Punteggio di 46.50, totale di 199.25. Niente da fare per le medaglie 11.31: Buono il doppio e mezzo indietro perche totalizza 67.50 e resta in scia con 216.65 11.30: Non perfetto l’inmgresso di Capobianco in acqua, punteggio di 70.00, totale di 224.70 11.29: Abbondante in ingresso in acqua Downs che ottiene 52.50, totale di 189.90 11.28: Abbondante l’ingresso in acqua di Restrepo Garcia che si ferma a 49,00, totale di 190.60 11.27: Buono iltuffo di Rudiger, punteggio di 73.50, totale di ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Bertocchi e Pellacani a caccia della finale, Tocci e Marsaglia per stupire OA Sport

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.52: Appuntamento ora alle ore 11.00 con la finale dei tre metri maschili, dove saranno protagonisti Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. 8.50: Termina una semifi ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2023 di tuffi, in scena a Fukuoka, Giappone. Quest ...