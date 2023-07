LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Timbretti Gugiu e Giovannini inseguono la finale | Pellacani e Bertocchi per l’impresa dai 3 metri

(Di giovedì 20 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella ottava giornata di gare dei Campionati del Mondodia Fukuoka. Prosegue la rassegna iridata con un’altra giornata campale, che prevede le qualificazioni e la semidella gara dalla piattaforma maschile e ladel trampolino 3femminile. Oggi per l’Italia fari puntati su Chiaraed Elena, che puntano ad un risultato di prestigio nel trampolino 3dopo aver ottenuto la qualificazione per Parigie sulla coppia degli specialisti della piattaforma, Andreas Sargent Larsen e Riccardoche ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Bertocchi e Pellacani a caccia della finale, Tocci e Marsaglia per stupire OA Sport

Fukuoka – Dopo la medaglia di bronzo conquistata in coppia, insieme al pass olimpico di specialità, Elena Bertocchi e Chiara Pellacani salgono individualmente sul trampolino dei tre metri e strappano ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.52: Appuntamento ora alle ore 11.00 con la finale dei tre metri maschili, dove saranno protagonisti Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. 8.50: Termina una semifi ...