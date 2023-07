LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Pellacani e Bertocchi si qualificano per la semifinale dei 3 metri femminile

(Di giovedì 20 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.21 Gara comandata dall’inizio alla fine dalla ventiquattrenne cinese Yiwen Chen, che ha concluso la fase preliminare con quasi 40 punti di vantaggio sulla seconda classificata. 05.19 Terminate le cinque rotazioni della fase preliminare deida 3dal trampolino. Sia Chiarache Elenasono qualificate per le semifinali. 05.18 48.00 punti per Maha Eissa, che conclude la propria gara in trentottesima posizione. 05.18 58.50 per la svedese, che non centra l’accesso alla. 05.17 È il momento della svedese Widerstorm, che ha bisogno di 63.75 per qualificarsi. 05.17 Rimane leggermente scarso il tuffo della coreana Suji Kim, che ottiene 58.50, posizionandosi ...

Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2023 di tuffi, in scena a Fukuoka, Giappone. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di tuffi a Fukuoka. Prosegue la rassegna iridata e gli azzurri ...