LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Pellacani e Bertocchi rispettivamente ottava e quindicesima dopo due rotazioni

(Di giovedì 20 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.33 57.35 punti per la svizzera Heimberg, che rimedia leggermente alla sbavatura commessa in precedenza. 03.32 La sudafricana Vincent si posiziona provvisoriamente in quinta posizione, alle spalle di. 03.32 51.80 punti per l’atleta di Singapore Tan, che appare soddisfatta della prestazione messa in scena in questa terza rotazione. 03.31 Stesso punteggio ottenuto anche dalla canadese Ware, la quale ha ricevuto solamente 7.0 dai giudici per questo tuffo. 03.30 63 punti per la giapponese Mikami, che aveva concluso in seconda posizione entrambe leprecedenti. 03.30 52.70 punti per Chiara, che non è perfetta con il suo terzo tuffo. L’azzurra però sta conducendo una gara all’insegna di una grande costanza. 03.29 La tedesca Hentschel ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: inizia la difficile caccia alla finale per Tocci e Marsaglia dai 3 metri OA Sport

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2023 di tuffi, in scena a Fukuoka, Giappone.