LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Pellacani e Bertocchi con pass olimpico in finale Alle 11 00 Tocci e Marsaglia

(Di giovedì 20 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.52: Appuntamento oraore 11.00 con ladei tre metri maschili, dove saranno protagonisti Giovannie Lorenzo. 8.50: Termina una semibellissima per l’Italia. Ottava Chiarae nona Elena, con quest’ultima che conquista il, già preso dalla compagna di squadra con il titolo europeo nelle settimane precedenti. 8.49: Chen Yiwen chiude la semicon un punteggio complessivo di 363.70. 8.48: La giapponese Mikami si candida per un gradino del podio in. Chiude con 340.55 punti. 8.47: La cinese Chang Yani conclude con 354.75. 8.44: 319.75 il punteggio ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Bertocchi e Pellacani a caccia della finale, Tocci e Marsaglia per stupire OA Sport

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di tuffi a Fukuoka. Prosegue la rassegna iridata e gli azzurri ...