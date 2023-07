LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Marsaglia e Tocci fuori dai giochi dopo la quarta rotazione! Pellacani e Bertocchi con pass olimpico in finale

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.44: Scarso in ingresso in acqua anche Diego Lopez, totalizza 64.75, totale di 280.15 11.43: Gli azzurri hanno perso smalto. Scarso in ingresso in acqua. Punteggio di 45.00, totale di 244.25 11.42: Anchespegne i sogni per la medaglia. Abbondante in ingresso in acqua. Punteggio di 35.00, totale 251.85. Addio medaglie 11.41: Scarso Capobianco in ingresso in acqua col triplo e mezzo indietro. Punteggio di 54.00, totale di 278.70 11.40: Tanti spruzzi per Downs che ancora una volta non trova il tuffo giusto. punteggio 66.30, totale di 256.20 11.39: Tanti schizzi per Restrepo Garcia che totalizza 64.35, totale di 254.95 11.38: Errore per Rudiger che totalizza 56.10, totale di 235.85 11.37:sesto,decimoil terzo ...