LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | le azzurre perdono leggermente contatto dopo il secondo tuffo

(Di giovedì 20 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.12 L’atleta britannica totalizza 52.50 punti con la seconda rotazione. Ora è il momento di Sarah Bacon, che deve riscattare un primonon eccellente. 03.12 55.80 punti per la giapponese Enomoto, che aveva terminato la prima rotazione in settima posizione. Ora è il momento della britannica Mew Jensen. 03.11 Bruttoanche per la spagnola Velazquez, la quale riceve come voto più alto un 4 per un totale di 35.65 punti. 03.10 Errore per la messicana Vazquez Montano, che ottiene 37.20 punti. 03.09 51.50 punti per l’americana Hernandez, che vanifica così un’ottima prima rotazione. 03.09 Nillson Garip ottiene 55.80 punti, venendo superata da entrambe le italiane in questa rotazione. 03.08 52.70 punti per la venezuelana Perez. 03.07 Ottimoper la ...

Quindi tocca agli Azzurri di Ferdinando De Giorgi affrontare l'Argentina,dalle 20 su Sky ... Ma prima del nuoto, i protagonisti dal 14 luglio saranno i campioni dei. Nella prima settimana ...SEGUI ILDELLA GARA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DEI: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ITALIANI ...SEGUI ILDELLA GARA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DEI: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ITALIANI ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Bertocchi e Pellacani a caccia della finale, Tocci e Marsaglia per stupire OA Sport

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2023 di tuffi, in scena a Fukuoka, Giappone. Quest ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di tuffi a Fukuoka. Prosegue la rassegna iridata e gli azzurri ...