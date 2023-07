LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | iniziata la fase preliminare dei 3 metri femminili

(Di giovedì 20 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.13 Ora è la volta della canadese Pamela Ware. 02.12 Il tuffo della giapponese è il migliore fino ad adesso, con i giudici che premiano Mikami con diversi 7 per un totale di 63 punti. 02.11 58.50 punti anche per Chiara Pellacani, che ha perso la verticalità nell’entrata in acqua dei piedi. Ora è il momento della giapponese Mikami. 02.11 Per l’azzurra un tuffo di coefficiente 3.0. 02.10 Ottimo tuffo per la teutonica che si porta in seconda posizione provvisoria a 58.50. Ora tocca a Chiara Pellacani. 02.09 Stesso punteggio della cubana ottenuto anche da Lira. Si presenta ora sul trampolino la tedesca Hentschel, poi sarà la volta di Chiara Pellacani. 02.09 Perde la verticalità nel finale la cubana Ruiz che ottiene solamente 40.50 punti. Ora è il momento della brasiliana Lira. 02.08 52.65 punti totalizzati dalla ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Bertocchi e Pellacani a caccia della finale, Tocci e Marsaglia per stupire OA Sport

