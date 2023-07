LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | alle 02 00 il via alla fase preliminare dei 3 metri femminili con Pellacani e Bertocchi

(Di giovedì 20 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.01 Tutto pronto per l’inizio delladei 3dal trampolino femminile. Presentati i giudici al pubblico presente. 01.58 Sia Chiarache Elenahanno già conquistato una medaglia in quest’edizione iridata. Le due azzurre si sono classificate sul podio nei 3sincro femminile dal trampolino,spdi Cina e Gran Bretagna. 01.55 Con l’accesso in finale le atlete oltre a conquistare la possibilità di giocarsi le medaglie in questo Mondiale strapperanno un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Per l’Italia c’è solo un pass a disposizione in quanto ne ha già conquistato uno grazie al successo nei Giochi Europei...

