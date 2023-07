LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | vince Asgreen davanti a Eenkhoorn | Trentin e Mozzato in top-ten

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELA CLASSIFICA DEI GPM PER LA MAGLIA A POIS 17.47 KASPERNNN!il danese! Nonostante siano partiti un attimo in ritardo, i fuggitivi si sono giocati il successo: prima vittoria per la Soudal-Quick Step in questa edizione del, la dodicesima perin carriera. 17.46 Non è ancora detta l’ultima, arrivano gli uomini della Alpecin-Deceuninck per Jasper Philipsen. 17.46 ULTIMO CHILOMETRO! 17.45 2000 metri alla fine, il gruppo è sempre più vicino ai quattro. 17.44 Tre chilometri al termine. 17.42 Sempre più sottile il vantaggio dei battistrada sul gruppo, ormai distante meno di 10? dalla testa della corsa. 17.41 Meno di venti ...