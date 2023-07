LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | quartetto davanti quando mancano 30 km | gruppo a 50?

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELA CLASSIFICA DEI GPM PER LA MAGLIA A POIS 17.17 40? ora il distacco tra i fuggitivi e ilmaglia gialla. 17.16 Si deve fermare Yevgeniy Fedorov (Astana Team) per un guasto meccanico. 17.13Abrahamsen sembra essere davvero alle corde: il norvegese pare meno collaborativo rispetto a qualche minuto fa. 17.12 Scende ancora il distacco delmaglia gialla, il quale ora perde dai quattro fuggitivi 45?. 17.10 Trenta chilometri al traguardo. 17.08 In questo momento il vento spira contro agli atleti: ciò non aiuta di certo i fuggitivi che infatti perdono una decina di secondi. 17.06 C’è molta collaborazione tra i primi quattro, i quali non cedono di un millimetro. Dietro ...