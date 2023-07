LIVE Nuoto di fondo | Mondiali 2023 in DIRETTA | ultima gara nelle acque libere | Italia all’assalto

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00:40 Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alladella staffetta mista 4x1500m,competizione in programma per quel che riguarda ilinaiin corso di svolgimento a Fukuoka (Giappone). Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladella staffetta mista 4x1500m,competizione in programma per quel che riguarda ilinaiin corso di svolgimento a Fukuoka (Giappone). Nel programma della competizione iridata non è purtroppo più presente la 25km, ...