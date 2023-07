LIVE Nuoto di fondo | Mondiali 2023 in DIRETTA | si parte nelle acque giapponesi | azzurri a caccia del colpo grosso

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01:03 E’ PARTITA LA STAFFETTA MISTA 4×1500! BUON DIVERTIMENTO E FORZA ITALIA! 01:01 Ci sarà da tenere in considerazione il fattore onda, con acqua mossa con onde corte che daranno molto fastidio agli atleti. Condizioni dell’acqua che dovrebbero peggiorare con l’andamento della gara, mentre sul pontone le atlete sono pronte a partire. 00:58 Sono in tutto ventuno nazioni al via, con diverse potenzialità e obiettivi. Cielo terso sulledel Seaside Momochi Beach Park di Fukuoka, dove stanno venendo presentate tutte le squadre; buon divertimento e buona tutti! 00:56 Un cambio per glirispetto al quartetto che l’anno scorso a Budapest è salito sul terzo gradino del podio: Barbara Pozzobon prende il posto al lancio di Giulia Gabbrielleschi, la ...