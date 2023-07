LIVE Nuoto di fondo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Paltrinieri si gioca l’oro nell’ultima frazione!

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02:01 Alla prima boa di virata dell’ultima frazione Italia e Ungheria appaiate in testa, cona dettare il ritmo. Terza posizione per l’Australia, mentre la Germania sembra leggermente più in difficoltà. Quinta la Francia a 41? ormai fuori gioco per qualsiasi metallo. 02:00 Betlehem riesce a passare l’australiano e a mettersi sulle caviglie di, scarta a sinistra Klemet, con la Germania che decide di provare una rotta diversa e rischiosa. 01:59 SORPASSO ITALIA! Azzurri in testa alla staffetta mista Mondiale, si inserisce in seconda posizione l’Australia. Ma in testa c’è un quartetto, con Germania e Ungheria ancora pericolosissime. Sono in quattro nazioni per tre medaglie. 01:57 Ora è tutto nelle braccia e nelle gambe di Gregorio ...