LIVE – Napoli-Anaune 3-1 | accorciano gli ospiti

(Di giovedì 20 luglio 2023) Tutto pronto alla Ski.it Arena di Dimaro, iltargato Rudi Garcia è pronto a scendere in campo per la sua prima uscita stagionale. Tanta curiosità attorno al primoche inaugurerà la nuova stagione: tanti volti nuovi in Trentino, vista e considerata la voglia del tecnico francese di fare le proprie valutazioni per poi prendere delle decisioni definitive in sede di mercato. Segui laCome accaduto nella scorsa stagione, ad inaugurare il giro di amichevoli estive sarà l’Val di Non. Da pochi minuti è stata resta nota la formazione ufficiale scelta da Rudi Garcia., molti dei big scenderanno in campo dalla seconda amichevole con la SPAL (ANSA) – spazio.itLe formazioni Di seguito, la formazione ufficiale del...

Ritiro2023/2024 Calendario2023 - 2024: date e orari delle partite Abbonamenti2023 - 2024 Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI- ANAUNE ](4 - 3 - 3):...Le formazioni ufficiali diramate per la gara di oggi:(4 - 3 - 3): Contini; Zanoli, Folorunsho, Juan Jesus, Mario Rui (cap); Vergara, Demme, Spavone; Politano, Ambrosino, Zerbin. All. Garcia .Ilovviamente domina. Colpisce due pali e va in vantaggio al 20esimo con Politano su rigore per fallo su Vergara. È lo stesso Vergare a siglare il raddoppio su assist di Ambrosino in azione di ...

Live Napoli-Anaune 3-1: undici cambi, Cioffi cala il tris ilmattino.it

Prima amichevole della stagione: a Dimaro Folgarida i Campioni d’Italia affrontano, con lo scudetto sulla maglia, l’Anaune Val di Non 45' Allo scadere altra occasione favorevole per Vergara, pronto G ...42' - Diagne prova a scappare via sulla destra. L'esterno dell'Anaune salta in un primo momento Juan Jesus, poi il brasiliano rinviene su di lui e recupera la sfera con l'ausilio di Mario Rui. 40' - ...