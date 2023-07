LIVE Milan-Lumezzane 1-0 | primo gol stagionale firmato da Pobega | palo di uno scatenato Pulisic

(Di giovedì 20 luglio 2023) Dopo una settimana di lavoro, si scende in campo. Prima amichevole estiva per ildi Stefano Pioli che, prima di partire per la tournée...

Big italiane in campo per le amichevoli di inizio stagione: troveremo alle ore 17 Milan-Lumezzane quindi alle ore 18 la Lazio sfida il Promorje e il Napoli l'Anaune Val di Non quindi alle ore 19 si ... Milan-Lumezzane LE PROBABILI FORMAZIONI: MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Gabbia, Tomori, Florenzi; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Romero, Colombo, Pulisic. LUMEZZANE (4-3-3): ...

Il Milan di Stefano Pioli si prepara all'amichevole contro il Lumezzane: segui la Diretta Live della partita in Streaming Gratis ...Dopo una settimana di lavoro, si scende in campo. Prima amichevole estiva per il Milan di Stefano Pioli che, prima di partire per la tournée negli Stati Uniti venerdì, ospita alle 17 nel centro sporti ...