LIVE Italia-Andorra 3-1 | Europei hockey pista 2023 in DIRETTA | Antonioni cala il tris | azzurri verso la semifinale

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:11 Gavioli per: ed è GOOOOOOL!3-1: doppio vantaggio ora per gliche potranno gestire con più tranquillità il finale di partita. 14:16 Sembrava gol di Malagoli, che aveva esultato, ma De Sousa è riuscito ancora una volta a salvare. 15:00 Un quarto d’ora alla fine del tempo regolamentare. Situazione falli:3-3. 16:18 Cocco questa volta prova un ingresso centrale in progressione: viene stoppato da De Sousa sul più bello. 18:15 GIULIOOOOOOOOOOOO COCCO!2-1: il capitano, il capitano, con un’alza e schiaccia pazzesco iniziato con la conduzione della pallina dal retroporta e poi l’ingresso in area con la conclusione ...