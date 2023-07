LIVE Italia-Andorra 1-1 | Europei hockey pista 2023 in DIRETTA | il pareggio andorrano in apertura di ripresa | una doccia fredda

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:20 L’a questo punto è chiamata a reagire e a riportarsi in vantaggio. 23:45 Arriva ildi1-1: la rete deglini porta la firma di Dilmè. Azione personale incredibile dell’no che salta mezza difesa azzurra e poi batte Gnata con un colpo in controbalzo. COMINCIA LA! A più tardi per la cronaca della. 00:00 FINISCE IL PRIMO TEMPO!1-0: in una partita al momento non facile, decide per ora il gol messo a referto da Gavioli. 00:18 Discesa di Cocco, tiro di Cinquini: De Sousa è attentissimo. 01:00 Ultimo minuto del primo tempo. 03:32 Partita che si ...