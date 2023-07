LIVE Italia-Andorra 1-0 | Europei hockey pista 2023 in DIRETTA | si va all’intervallo Azzurri in vantaggio grazie a Gavioli

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA più tardi per la cronaca della ripresa. 00:00 FINISCE IL PRIMO TEMPO!1-0: in una partita al momento non facile, decide per ora il gol messo a referto da. 00:18 Discesa di Cocco, tiro di Cinquini: De Sousa è attentissimo. 01:00 Ultimo minuto del primo tempo. 03:32 Partita che si velocizza, protagonisti i portieri: due belle parte di De Sousa, una di Gnata. 04:31 Situazione potenzialmente pericolosa nell’area azzurra, sbroglia Gnata in qualche modo. 06:00 E’ un’in, ma non un’sicura in campo. 09:35 Un po’ di rotazioni ora. In campo per l’ci sono Faccin e Barbieri, con quest’ultimo che ha avuto subito una buona chance. 10:50 Si ricomincia ...