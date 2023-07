LIVE – Empoli-Certaldo 4-0 | amichevole 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 luglio 2023) Tutto pronto per l’tra, formazione neopromossa in Serie D. Il fischio d’inizio è in programma giovedì 20 luglio alle 18.30 al Centro Sportivo di Petroio. Grande curiosità per vedere all’opera i nuovi acquisti, come Filippo Ranocchia. Zanetti aspetta buone indicazioni, Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH4-0 (9? Luperto, 20? rig. Piccoli, 43? Fazzini, 50? Caputo) 63? – Tanti corner, ma poca precisione per l’, che nonostante i quattro gol di vantaggio avrebbe potuto ampliare ulteriormente il gap. 50? – A segno la punta della squadra di Zanetti, che in area di rigore fulmina il portiere con ...