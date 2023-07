LIVE – Atalanta-Rappresentativa Val Seriana 4-0 | amichevole estiva 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 luglio 2023) LadiValdel precampionato. La Dea torna in campo per questo test chiaramente per nulla probante contro una formazione dilettante, ma assolutamente indispensabile per mettere ulteriore benzina nelle gambe e prepararsi sempre meglio all’inizio del campionato. Appuntamento alle ore 17 di giovedì 20 luglio, chi vincerà? COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHVal4-0 (5? Zappacosta, 13? Hojlund, 20? Boga, 22? Latte Lath) 22? – Il poker porta la firma di Latte Lath. 20? – Tris ...