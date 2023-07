L’Italia del fondo sul tetto del Mondo | Paltrinieri e gli azzurri oro nella 4×1500

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 20 luglio 2023) Si conclude così la parte di nuoto dia Fukuoka L’Italnuoto a Fukuoka, in Giappone, tra correnti meduse e avversità pesca un bellissimo oro. La squadra azzurra chiude la fase del nuoto in acque libere con il primo posto del podio vincendo la lacon la debuttante Barbara Pozzobon e tre quarti di squadra campione d’Europa e bronzo mondiale uscente: Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e Gregorio. Glitrionfano con l’arrivo solitario del dominatore delle acque (salata, dolce e clorata, cambia ben poco), SuperGreg che tocca in 1h10’31?2 prima di risalire sul pontone e saltare nell’abbraccio dei compagni di squadra. L’ultimo a cedere è stato l’ungherese David Bethlem (1h10’35?2), che non tiene il passo del capitano che ora si concederà un paio di giorni di riposo prima di settarsi in ...